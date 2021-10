Na fossa, cachorrinho não se abate e vídeo mostra ele ajudando os bombeiros goianos a tirá-lo de dentro do buraco

Um vídeo gravado no Entorno do Distrito Federal mostrando um cachorrinho sendo resgatado de uma fossa acabou sensibilizando internautas, nesta quinta-feira (14).

Os incessantes latidos do vira-lata caramelo foi o que fez uma mulher notar a situação e acionar o Corpo de Bombeiros, em Formosa.

Lá, os profissionais laçaram uma corda e a jogaram na fossa para puxar o cãozinho agitado.

Eles só não contavam com a esperteza do animal que, mesmo cansado, decidiu ‘facilitar’ o trabalho da equipe, entrando sozinho no laço.

Os bombeiros conseguiram o retirar com sucesso e o vira-lata pôde ser solto, já que não apresentava nenhum ferimento.

Moradores que estavam no local gravaram toda a cena. Veja: