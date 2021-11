Empregada vê porta aberta e encontra empresário morto dentro de geladeira

Repercute fortemente nas redes sociais o caso de um homem, de 53 anos, que foi encontrado sem vida por uma empregada doméstica, dentro de casa. O caso aconteceu em Cuiabá (MT).

No domingo (31), a mulher foi até a residência e relatou ter encontrado o corpo de Irineu Schindler dentro de uma geladeira, que estava ligada e deitada no chão.

Ao G1, a filha da vítima afirmou que o pai era uma pessoa incrível e de um coração puro. No entanto, pondera que as extravagâncias com bebida pode ter sido um dos motivos que o levou à morte.

“Ele gostava dos filhos, dos sobrinhos, sempre ajudava quando podia e era um homem honesto. O problema era a bebida e a ignorância, e foi isso que levou ao que aconteceu”, disse.

A Polícia Civil (PC), responsável pela investigação do caso, visualiza a situação como homicídio.

Entretanto, a corporação informou que, no registro da ocorrência, não foi especificado qual o meio de violência utilizado no crime e que ainda aguarda o resultado da perícia.