Gigante do setor de varejo tem vagas abertas de estágio e menor aprendiz em Goiás

Dona do Goiânia Shopping, a brMalls, empresa que administra mais de 30 centros de compras espalhados pelo Brasil, abriu vagas de estágio e menor aprendiz em Goiás.

Com início previsto para 2021, as oportunidade são para as áreas de: operações, governança, marketing e comercial.

Para as vagas de estágio, o candidato deve estar cursando o ensino superior e com no mínimo um ano faltando para completar a formação. Os interessados em ser menor aprendiz devem ter o ensino médio completo.

O cadastro é feito pela plataforma de emprego da empresa. Aqueles que não encontrarem nenhuma vaga que lhe contemple pode cadastrar o currículo em um banco de talentos para futuras oportunidades.

Além do salário, a brMalls oferece vale-transporte, vale alimentação e/ou refeição, seguro de vida, auxílio academia e outros.