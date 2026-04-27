Anvisa manda retirar do mercado substância presente em xaropes por risco de arritmia grave

Produto é utilizado em remédios contra tosse seca e irritativa, processos inflamatórios das vias respiratórias, e em exames ou procedimentos no tórax

Folhapress Folhapress -
Anvisa determina recolhimento imediato de sabonetes em todo o Brasil
(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

PATRÍCIA PASQUINI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Medicamentos com clobutinol devem ser retirados do mercado brasileiro de imediato. A determinação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União.

O motivo é o risco de arritmia cardíaca grave, associada ao prolongamento do chamado intervalo QT – alteração na atividade elétrica do coração, visível no eletrocardiograma, que indica que o músculo cardíaco demora mais tempo do que o normal para “recarregar” entre um batimento e outro.

Leia também

A condição pode levar à morte súbita.

O clobutinol é utilizado em remédios contra a tosse seca e irritativa, em processos inflamatórios das vias respiratórias, antes, durante ou após exames ou procedimentos no tórax, nos brônquios ou na pleura.

Estão suspensas a comercialização, distribuição, fabricação, importação, manipulação e propaganda, bem como o uso de medicamentos com a substância.

Medicamentos com clobutinol agem no sistema nervoso central, sem os efeitos colaterais de dependência dos opioides.

Folhapress

Folhapress

Maior agência de notícias do Brasil. Pertence ao Grupo Folha.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.