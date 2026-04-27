Morre homem baleado ao tentar recuperar celular de namorada em São Paulo

Vítima estava andando pela rua com a namorada quando foram abordados por assaltante

Folhapress - 27 de abril de 2026

Homem foi baleada após tentar recuperar celular da namorada. (Foto: Reprodução/TV Globo)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O homem de 26 anos baleado ao tentar defender a namorada de um assalto na Vila Olímpia, no último dia 20, morreu hoje após uma semana internado no Hospital São Paulo, informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

O desenvolvedor de TI foi baleado quando tentava recuperar o telefone celular da namorada. A identidade dele não foi revelada.

O crime ocorreu quando a vítima e a namorada, de 24 anos, andavam pela rua Gomes de Carvalho, na Vila Olímpia, zona sul de São Paulo, voltando de um restaurante. Um criminoso que havia acabado de estacionar sua motocicleta, de cor cinza, anunciou o assalto, por volta das 20h, e pegou os celulares do casal.

Quando o assaltante ia embora, o homem começou a segui-lo, pedindo que o celular da companheira fosse devolvido, e acabou baleado. Já a namorada, que estava escondida em uma moita, não foi atingida.

Mesmo ferida, a vítima tentou correr em meio aos disparos, mas caiu em frente a um condomínio.Ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) após a chegada da Polícia Militar.

Testemunha relatou a presença de um comparsa. Uma mulher que observava a situação de longe, em um ponto de ônibus, contou à polícia que um segundo homem, também em uma moto, teria dado cobertura ao primeiro, permanecendo a alguns metros de distância no momento do crime.

Ninguém foi preso até o momento. O caso foi registrado como latrocínio, roubo seguido de morte, no 27º DP (Campo Belo). A Polícia Civil, segundo nota da SSP, “realiza diligências para identificar, localizar e responsabilizar os autores do crime”.