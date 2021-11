Quem nunca postou alguma coisa e depois viu que era melhor ter ficado quieto? Foi pensando nisso que chega nova função no WhatsApp que tornará mais fácil lidar com o arrependimento.

O aplicativo trabalha em um recurso para publicação de status chamado “Undo”, “Desfazer” em tradução livre do inglês para o português.

Trata-se de uma função que permitirá excluir rapidamente uma atualização nos status, notada pelo site especializado WABetaInfo.

Chega nova função no WhatsApp que tornará mais fácil lidar com o arrependimento

“Você já pode excluir uma atualização de status para todos, mas, graças ao recurso de desfazer, o WhatsApp está tornando a exclusão mais rápida”, explica o WABetaInfo.

O portal também publicou em primeira mão uma captura de tela do aplicativo detalhando melhor como funcionará o recurso, que tornará mais fácil lidar com o arrependimento.

Observe na imagem que, ao excluir/desfazer uma atualização de status, o usuário não precisa seguir nenhum passo a passo. Tudo é feito de forma instantânea.

Mais informações

Por enquanto, a função Undo está disponível apenas para WhatsApp Beta, que permite aos usuários ter acesso a recursos antes do lançamento oficial.

Para ser beta no Android, é preciso fazer a busca no Google Play com o termo “WhatsApp Beta”. Já no iOS, tem que ter primeiro o aplicativo Test Flight instalado.

Se você é um deles, vale conferir na Play Store e na App Store se os downloads estão em dia. Por se tratar de um recurso ainda em fase inicial, ele só será liberado para todos após todos os testes e correções de bugs.

