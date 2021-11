O motorista de ônibus Edson Santana Sabino contou que tentou desviar de um carro quando perdeu a direção na Rodovia Oswaldo Cruz, região de São Luiz do Paraitinga (SP). O veículo tombou e seis pessoas morreram. Entre elas, a filha dele, Ana Júlia de Souza Santos.

“Tentei salvar uma família vindo de frente comigo e acabei com a minha família e meus amigos”, disse Sabino, num vídeo gravado no celular e enviado para a TV Vanguarda, afiliada da Rede Globo.

E lamentou a morte das outras vítimas. “Há duas horas atrás, eu acabei de enterrar a minha filha de 8 anos. Estou sem chão, sem saber o que fazer, mas eu estou aqui para me defender, eu sou profissional”, completou o motorista.

Ana Júlia foi enterrada hoje à tarde no cemitério do Campo Grande, zona sul da capital.

Ainda no vídeo, Sabino contou que decidiu pegar a Oswaldo Cruz depois que conversou com outros motoristas durante uma parada que fez de 20 minutos. E que fez de tudo para evitar que ônibus caísse na ribanceira.

Motorista de ônibus faz triste desabafo após acidente que matou seis pessoas, inclusive a filha Leia mais em https://t.co/IgZSw1hRRW pic.twitter.com/n1pEvZ4d8G — Portal 6 (@portal6noticias) November 16, 2021

Acidente

Seis pessoas morreram e 49 ficaram feridas no acidente que aconteceu no sábado (13) com o ônibus de turismo que era dirigido por Sabino e quem tombou no km 75,8 da rodovia Oswaldo Cruz. O veículo transportava 66 passageiros, além do motorista, de São Paulo a Paraty (RJ).

Onze pessoas que estavam no veículo e não tiveram ferimentos, não precisaram de atendimento hospitalar.