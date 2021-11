Eduardo Cunha virá a Goiânia para autografar livro polêmico sobre impeachment de Dilma

O ex-deputado federal Eduardo Cunha (MDB) anunciou por meio das redes sociais que vem a Goiânia para autografar o livro “Tchau, Querida: o diário do impeachment”, obra polêmica que narra os bastidores da destituição de Dilma Rousseff (PT) do cargo de presidente do Brasil.

À época, Eduardo Cunha era presidente da Câmara dos Deputados e foi um dos principais responsáveis pelo fim do governo da petista, em 2016.

A noite de autógrafos será no dia 23 de novembro, a partir das 18h30, na Livraria Leitura do Goiânia Shopping. A obra foi escrita pelo político e pela filha, a publicitária Danielle Cunha.

Preso em 2016 pela Operação Lava Jato, Eduardo Cunha foi solto em maio deste ano após 04 anos de prisão. Com os direitos políticos cassados até 2026, ele responde em liberdade os processos em que é réu.

