Fruta com gostinho da infância pode ser cultivada no quintal de casa e ajuda a fazer sombra

Árvores frutíferas nativas transformam quintais em refúgios naturais com sombra, frescor e presença constante de pássaros

Gabriel Dias - 18 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Unsplash/Azzam Mozan)

Em áreas urbanas, o cultivo de árvores no quintal tem se tornado uma alternativa para melhorar o conforto térmico e atrair a fauna silvestre.

Espécies que antes eram comuns em sítios e zonas rurais agora passam a ser utilizadas em residências, principalmente por oferecerem sombra e contribuírem para a presença de aves.

Além do aspecto visual, o uso de árvores frutíferas nativas impacta diretamente o ambiente. Essas plantas fornecem alimento e abrigo para pássaros ao longo do ano, favorecendo a criação de um ecossistema urbano mais equilibrado.

Como atrair pássaros para o quintal

A escolha das espécies é um dos principais fatores para atrair aves. Árvores com boa produção de frutos e folhagem resistente tendem a ser mais eficazes, já que oferecem recursos essenciais para diferentes espécies em áreas urbanizadas.

Outros cuidados também são importantes. A instalação de bebedouros com água limpa, a manutenção do solo úmido e o uso de cobertura vegetal ajudam a criar condições adequadas para a permanência dos animais.

Amoreira: sombra rápida e funcional

Entre as opções mais utilizadas, a amoreira se destaca pelo crescimento acelerado e pela formação de copa densa, o que contribui para a redução da temperatura no ambiente. Em pouco tempo, a árvore passa a oferecer sombra e pode atrair diferentes espécies de aves.

A planta também apresenta boa adaptação. Pode ser cultivada em vasos grandes ou diretamente no solo e se desenvolve em diferentes regiões do Brasil, com baixa exigência de manutenção após o enraizamento.

Para um crescimento adequado, recomenda-se o uso de solo rico em nutrientes, rega frequente nos primeiros meses e podas leves para direcionar o desenvolvimento. Essas medidas aumentam as chances de a planta se estabelecer de forma saudável.

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