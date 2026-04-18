Os signos que vão dar a volta por cima, conquistar a vida sonhada e surpreender quem duvidou

Mudanças importantes começam a se desenhar no horizonte de alguns nativos, indicando uma fase de conquistas, reconhecimento e recomeços marcantes

Layne Brito - 18 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

Tem gente que já caiu, se machucou, ouviu críticas e quase desistiu. Mas, para alguns signos, o universo pode estar preparando justamente aquela virada que chega para provar que nada foi em vão.

Depois de tanta luta, o próximo ciclo promete trazer força, reconhecimento e conquistas capazes de transformar a realidade de quem persistiu mesmo quando ninguém mais acreditava.

E o mais marcante é que essa mudança pode surpreender até quem duvidou.

Confira agora os signos que podem viver essa grande volta por cima:

1. Áries

Áries pode entrar em uma fase de retomada poderosa.

Depois de enfrentar obstáculos e bater de frente com situações desgastantes, o signo tende a recuperar confiança, energia e espaço para mostrar do que é capaz.

O momento favorece decisões corajosas, avanços rápidos e conquistas que podem recolocar o ariano em posição de destaque.

2. Escorpião

Escorpião deve viver uma virada intensa e transformadora.

Tudo aquilo que parecia travado pode começar a andar com mais força, abrindo caminho para crescimento, reconhecimento e até um novo olhar sobre a própria vida.

O signo terá chance de mostrar que sabe se reconstruir como poucos e transformar dor em impulso para vencer.

3. Capricórnio

Capricórnio pode finalmente começar a colher os frutos de tudo o que vem construindo em silêncio.

O esforço constante, a disciplina e a paciência tendem a ganhar forma em resultados mais concretos.

A fase promete valorização, estabilidade e a sensação de que a vida sonhada está mais perto do que nunca.

4. Virgem

Virgem pode sair de um ciclo de insegurança para entrar em um período mais produtivo e promissor.

O signo deve ganhar mais clareza, firmeza e confiança para tirar planos do papel.

A tendência é de crescimento construído com inteligência, estratégia e resultados que impressionam quem não acreditava no seu potencial.

5. Aquário

Aquário tende a viver uma fase de renovação importante.

Ideias antigas, projetos esquecidos e planos adiados podem finalmente ganhar movimento e abrir portas que antes pareciam fechadas.

O signo pode surpreender justamente por transformar visão em conquista real.

6. Leão

Leão pode reencontrar o próprio brilho depois de uma sequência de altos e baixos.

O momento favorece valorização pessoal, autoestima renovada e oportunidades que devolvem ao signo o protagonismo que parecia perdido.

Essa nova fase deve mostrar que, quando o leonino se levanta, é difícil ignorar sua força.

Para esses signos, a volta por cima pode deixar de ser apenas uma esperança e começar a se tornar realidade.

E quando a vida muda de verdade, até quem duvidou precisa admitir: algumas histórias nasceram para surpreender.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!