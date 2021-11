Com aproximadamente 15 metros e pesando 1 tonelada, maior cobra do mundo pode ter vivido no Brasil

Imagine se deparar com um animal de aproximadamente 15 metros de comprimento, pesando mais de uma tonelada. É impossível não ficar aterrorizado, não?

Essa foi mais uma das descobertas da ciência: a Titanoboa, a maior cobra que já habitou o planeta.

Ela viveu há cerca de 58 milhões de anos e teve os fósseis encontrados somente na última década.

De acordo com o InfoBae, as titanoboas, assim como as sucuris, tinham prefêrencias por áreas pantanosas e de temperaturas mais elevadas, sendo bem próvavel ter habitado a América do Sul, inclusive o Brasil, na antiguidade.

Apesar de não ser venenosa, era uma predadora assustadoramente perigosa, sendo capaz de devorar crocodilos com uma só mordida.

Ela matava as presas por meio da constrição, enrolando-se e apertando os corpos com força.

Os fósseis comprovam que duas girafas adultas, deitadas no sentido vertical, ainda sim não representariam o tamanho deste animal gigante.

Veja:

