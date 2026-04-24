Cabeleireiros concordam: é preciso aplicar o condicionador antes do xampu por este motivo

Mudança simples na rotina de lavagem pode fazer mais diferença nos fios do que muita gente imagina

Layne Brito - 24 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

Durante muito tempo, a ordem tradicional de lavagem do cabelo pareceu indiscutível: primeiro o xampu, depois o condicionador. No entanto, uma técnica que vem ganhando espaço entre profissionais da beleza tem colocado essa lógica à prova e despertado a curiosidade de quem busca fios mais leves, brilhantes e bem cuidados no dia a dia.

A proposta pode soar estranha à primeira vista, mas a explicação é simples.

Ao aplicar o condicionador antes do xampu, os fios recebem uma espécie de proteção prévia, o que ajuda a reduzir os efeitos da limpeza intensa e evita que o cabelo fique áspero ou ressecado.

A mudança, embora discreta, pode alterar bastante o resultado final da lavagem.

Esse método tem chamado atenção especialmente entre pessoas que reclamam de cabelo pesado, opaco ou sem movimento.

Isso porque a inversão da ordem promete equilibrar melhor a hidratação, sem deixar resíduos em excesso ao longo do comprimento.

Na prática, o resultado pode ser um aspecto mais solto, com brilho e sensação de leveza.

Outro ponto importante está na forma correta de usar o xampu.

Em vez de espalhar o produto por todo o cabelo, a recomendação é concentrá-lo no couro cabeludo, onde se acumulam oleosidade e impurezas.

O restante dos fios acaba sendo higienizado pela espuma que escorre naturalmente durante o enxágue, sem necessidade de atrito direto.

Para quem deseja testar a técnica, o processo é simples: primeiro, aplicar o condicionador e deixar agir por alguns minutos; depois, usar o xampu na raiz e enxaguar bem.

Nos casos em que a rotina inclui máscara capilar, ela deve entrar antes do condicionador, para que o tratamento tenha ação mais profunda e o selamento aconteça na etapa final.

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