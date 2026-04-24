Vigilante é preso após não aceitar término e espancar ex em Inhumas

Mesmo quando foi derrubada e estava indefesa no solo, vítima seguiu sendo agredida pelo jovem

Davi Galvão - 24 de abril de 2026

Vítima denunciou ter sido espancada pelo ex. (Foto: Reprodução)

Um vigilante, de 25 anos, foi preso em Inhumas após espancar a então companheira, de 24, por supostamente não aceitar o fim do término do relacionamento. O casal estava junto há sete anos e tem uma filha de quatro anos.

O caso, registrado na noite desta quarta-feira (22), mobilizou equipes policiais e de resgate após vizinhos ouvirem a violência e denunciarem o crime.

De acordo com o depoimento da vítima, o vigilante reagiu com violência verbal imediata após ela anunciar que pretendia terminar a relação, proferindo ofensas antes de partir para o ataque físico na porta da residência.

Durante o espancamento, a jovem foi atingida por socos no rosto e, ao cair no chão, sofreu uma torção no tornozelo direito. Mesmo imobilizada, ela continuou a ser agredida com chutes.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inhumas. Aos investigadores, ela relatou que os episódios de violência física e verbal eram frequentes, o que motivou a decisão pelo rompimento definitivo.

O agressor fugiu do local antes da chegada da Polícia Militar (PM).

A preocupação da vítima era agravada pela profissão do suspeito, que atua como vigilante em uma agência bancária da cidade.

Ela informou à polícia que ele possuía acesso a armas de fogo no trabalho e que já havia ameaçado levar o armamento para casa em ocasiões anteriores.

Sob pressão das diligências, o vigilante compareceu à unidade policial por volta das 10h30 desta quinta-feira (23) para prestar esclarecimentos, momento em que os policiais deram cumprimento à voz de prisão.

A mulher representou criminalmente contra o ex-companheiro e solicitou medidas protetivas de urgência. O jovem foi conduzido para exames médicos e permanece sob custódia, à disposição da Justiça.

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