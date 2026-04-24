Colocar borra de café usada e bicarbonato de sódio na máquina de lavar: por que é recomendado e para que serve

Mistura simples, feita com itens que muita gente já tem em casa, vem chamando atenção por prometer mais frescor na rotina de lavagem

Layne Brito - 24 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Nem sempre os cuidados com a máquina de lavar recebem a mesma atenção dedicada às roupas. No dia a dia, o foco costuma ficar no sabão, no amaciante e no tipo de ciclo escolhido, enquanto pequenos sinais de desgaste passam despercebidos até começarem a incomodar.

Cheiros persistentes, sensação de umidade e a impressão de que a lavagem já não entrega o mesmo resultado de antes costumam ser alguns dos alertas mais comuns dentro da área de serviço.

É justamente nesse cenário que soluções caseiras ganham espaço. Misturas simples, feitas com ingredientes já presentes na rotina doméstica, costumam despertar interesse por unirem praticidade, economia e reaproveitamento.

Quando o assunto envolve itens que normalmente iriam para o lixo, a curiosidade cresce ainda mais, principalmente entre quem busca alternativas para manter a casa em ordem sem depender sempre de produtos específicos.

Entre essas combinações, uma das que mais vem chamando atenção envolve a borra de café usada e o bicarbonato de sódio.

A proposta é aproveitar as características dos dois ingredientes em uma limpeza pontual da máquina, com foco principalmente na neutralização de odores e na sensação de frescor no tambor.

A lógica por trás da mistura está no fato de o bicarbonato ser bastante associado à redução de cheiros fortes, enquanto a borra de café aparece como um resíduo reaproveitado que pode colaborar em usos domésticos alternativos.

Juntos, eles passaram a ser vistos como uma opção para manutenções leves e ocasionais, especialmente quando a intenção é cuidar do equipamento de forma prática e econômica.

Apesar disso, o uso deve ser feito com cuidado e sem exageros. A recomendação mais segura costuma envolver pequenas quantidades e aplicações pontuais, evitando excessos que possam deixar resíduos no interior da máquina.

Também é importante lembrar que a mistura não substitui produtos próprios para lavagem de roupas nem uma higienização mais adequada do equipamento quando houver necessidade de limpeza mais profunda.

No fim das contas, o interesse por essa combinação cresce justamente por reunir dois elementos valorizados na rotina da casa: reaproveitamento e funcionalidade.

Mais do que um truque curioso, a ideia chama atenção por mostrar que até itens simples do cotidiano podem ganhar novos usos quando o objetivo é manter a máquina de lavar mais agradável e a rotina mais prática.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!