Esta é a frequência correta com que você deve lavar as toalhas de banho

Poucas coisas no mundo são mais relaxantes do que um bom banho, depois de um longo dia de trabalho. Além disso, tão especial quanto o banho é embrulhar-se numa toalha fofa e limpinha. Por isso, hoje vamos te mostrar como você deve lavar as toalhas de banho.

Antes de tudo, parece que quando se trata de limpar sua casa, as toalhas podem ser o último item em sua mente. Mas a verdade é que você deve trocá-las ou lavá-las com mais frequência do que pensa.

Isso porque elas estão constantemente expostas à umidade do banheiro, toda vez que você a usa, e ao acúmulo de água ao se secar. Logo, quanto mais tempo permanecerem toalhas molhadas, bactérias, bolores, vírus e fungos que podem se acumular, ficarão ativos e vivos por períodos mais longos.

Além disso, esses microrganismos podem causar reações cutâneas desnecessárias, como foliculite, pé de atleta, verrugas ou outras condições.

Com que frequência devo lavar as toalhas de banho?

Em resumo, recomendamos que você troque ou lave as toalhas de banho pelo menos uma vez por semana. Ademais, a frequência deve aumentar se você estiver doente, pois isso pode evitar o risco de reinfecção.

Nesse entretempo, o mesmo vale se você usar uma toalha na academia. Logo, evite mantê-la em uma bolsa enquanto ainda estiver úmida.

