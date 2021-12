Ciro Gomes, presidenciável do PDT, diz que Lula tem orientado os parlamentares do PT a apoiar pautas do governo federal no Congresso para manter a candidatura de Jair Bolsonaro viva, já que ele seria adversário propício a ser enfrentado em um eventual segundo turno em 2022.

O comentário do pedetista se dá após a bancada do PT no Senado ter votado a favor da aprovação da PEC dos Precatórios nesta quinta-feira (02).

“Lula determinou que o PT desse força para a candidatura moribunda do Bolsonaro se manter acesa”, afirma Gomes à reportagem.

“Sabotou o impeachment, deu voto decisivo para o absurdo orçamento secreto e agora deu mais de R$ 20 bilhões para o mesmo orçamento secreto através da aprovação da PEC do Calote. Isso sem falar na campanha que fizeram para aprovar o nome do indicado de Bolsonaro para o STF “, completa.

Ciro afirma que, a pretexto de escolher um concorrente supostamente frágil, o partido quer destruir a nação.

“Eis o PT de Lula: O mesmo ‘quanto pior, melhor” dos velhos tempos’, conclui.