Descubra como responder as mensagens de WhatsApp sem abrir a conversa

Fato é que o WhatsApp é o aplicativo de mensagens com maior número de usuários no mundo! Desta vez, vamos apresentar quatro maneiras de responder as mensagens do WhatsApp sem abrir a conversa. Vem com a gente!

4 formas de responder as mensagens de WhatsApp sem abrir a conversa:

1. Notificações

Primeiro, entre em “Configurações”. Depois em “Notificações” e em “WhatsApp”. Uma vez lá, configure as notificações como deseja que apareçam na tela de forma que dê para responder as mensagens de WhatsApp sem abrir a conversa.

2. Ferramenta

Em seguida, essa é uma ferramenta pouco conhecida, mas extremamente útil. Como posso instalar? Fácil, pois você só precisa manter pressionado algum ponto da tela do celular por alguns segundos.

Depois de alguns instantes, um menu será exibido, clique em “Widgets”. Depois de fazer isso, deslize entre as janelas até encontrar o widget WhatsApp e voilà.

3. Google Assistant

Essa é uma ferramenta do Google que, graças a ele, você pode enviar mensagens do WhatsApp sem tocar na tela. Como se faz? Ele começa dizendo “Ok Google” para abrir o Google Assistente. Depois diz “Enviar uma mensagem do WhatsApp para? (nome de contato)”.

Em seguida, o assistente irá perguntar sobre a mensagem que você deseja enviar e lá você terá que ditá-la. Por fim, será perguntado se você deseja confirmar o envio. Se tudo estiver bem, diga “Confirmar” e pronto.

Além disso, a segunda maneira é dizer “Enviar mensagem do WhatsApp para (nome do contato) + texto da mensagem”. Logo, o assistente, novamente, não enviará a mensagem até que você a confirme.

4. Notifly

Por fim, essa última opção é um aplicativo. Assim, com ele baixado, clique nas configurações do WhatsApp para configurar o estilo das notificações que você vai receber. Assim, cada vez que chegar uma mensagem, você poderá vê-la e respondê-la em uma pequena janela que aparecerá na tela.

