Aprenda de um jeito fácil a limpar a tela do celular sem arranhar ou manchar

Vivemos na era das tecnologias! Logo, parece que de uma hora para outra tudo tornou-se de touchscreen. Por exemplo, televisões, relógios, celulares, livros, geladeiras e muito mais. Bom, mas você sabe qual o jeito de limpar a tela do celular sem arranhar?

Primeiramente, sem truques ou produtos milagrosos, vamos te apresentar uma dica valiosa para deixar sua tela limpa e sem manchas! Vamos lá!

Como limpar a tela do celular sem arranhar ou manchar?

Você sabia que não é só com o produto que se deve preocupar na hora de limpar a tela do celular? Basicamente, é fundamental escolher bem o paninho que você vai usar. Isso porque, panos ásperos, como as toalhas de papel, podem causar pequenos arranhões na tela.

Logo, você tem que usar uma toalha específica. Assim, segundo especialistas, ela deve ser de microfibra! Entretanto, se você não tiver em casa, opte por qualquer pano 100% algodão. Por exemplo, uma camisa, de qualquer forma evite tecidos que soltam fiapos, pois eles podem ficar presos no aparelho.

Em resumo, a microfibra é perfeita para a delicada superfície da tela do celular. Ao contrário das toalhas de papel, esponjas e panos espessos. Além disso, vale lembrar que o pano não pode estar com nenhuma partícula saliente, como farelos ou poeira. O que, consequentemente, esses fragmentos podem se fixar na tela durante a limpeza ou fazer pequenos arranhões.

Por fim, fique atento aos produtos químicos que você achar eficazes. Em suma, deve-se evitar: água, sabão e álcool em gel. Enquanto isso, uso e abuse de Álcool Isopropílico com concentração 70% ou algum produto feito à base deste álcool.

Confira também:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!