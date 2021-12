Se você está inseguro com uma certa amizade ou com aquela montanha-russa de emoções, talvez esteja na hora de encerrar esse ciclo. Isso porque, assim como casamentos, existem muitas amizades tóxicas por aí que podem destruir nosso psicológico. Por isso, vamos te mostrar alguns sinais que revelam que você deve se afastar de algumas amizades. Abra bem os olhos!

Primeiramente, queremos instruir que você deve se amar em primeiro lugar e não abrir mão de suas escolhas por alguém. Além disso, nunca permita que alguém dite o que você deve fazer ou tenha vergonha de se afastar de uma pessoa tóxica.

6 sinais que revelam que você deve se afastar de algumas amizades:

1. Falta de reciprocidade

Talvez esse seja um dos mais importantes! Basicamente, se aquele seu amigo, que você considera muito, não te trata ou não te valoriza como você merece, se afaste! Bom, se você quiser pagar para ver, faça testes. Por exemplo, em meio a um problema, veja se esse seu “amigo” estará disponível para você, como você estaria.

2. Manipulação

Em seguida, busque entender que, em uma amizade saudável, precisa haver uma fidelidade ao caráter de cada um. Ou seja, quando você começa a perder sua essência por influência de um amigo, é hora de dizer adeus. Além disso, podemos ir mais longe, abra o olho caso você esteja totalmente refém das atitudes de fulano, sem voz ativa.

3. Má influência

Em seguida, este sinal é muito evidente! Em suma, podemos falar que a manipulação leva a má influência. Isso porque, quando uma amizade te leva a fazer coisas que não acha certo, isso pode ser ruim para você e seu crescimento pessoal. Ademais, leve em conta que é natural de todo ser humano repetir comportamento para se sentir pertencente. Porém, se isso extrapolar é hora de afastar dessas influências.

4. Competição

Se algo em seu coração diz que aquele “amigo” sente inveja, ciúme e até fica competindo com você, se afaste. Entenda que uma amizade se baseia em apoio mútuo, na felicidade e no crescimento um do outro. Logo, a necessidade de ter que provar constantemente que você é melhor que seu amigo pode ser exaustivo.

5. O passado é melhor que o presente

Pois bem, se você possui uma amizade em que as lembranças boas ficaram em um passado muito distante, é melhor cortar relações. Basicamente, isso significa que, atualmente, vocês não possuem boas histórias e momentos felizes.

6. Não acrescenta em nada

Por fim, é importante você prestar atenção ao seu redor e em seu círculo de amizades. Logo, se tem alguém que não acrescenta em nada na sua vida, é hora de dar tchau. Além disso, essa pessoa pode ser uma âncora para seu crescimento pessoal.

