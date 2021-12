Esta é a melhor maneira de fazer ovos em casa, mas nem todos conhecem

Vamos ser francos aqui, em pouco tamanho, um ovo é capaz de nos oferecer bons níveis de proteínas, vitaminas, gorduras saudáveis ​​e minerais. Por isso, o alimento tão barato e versátil é um excelente lanche ou completamente em uma refeição grande. Mas você sabe a maneira correta de fazer ovos em casa?

Bom, antes de responder nossa pergunta, entenda que os métodos de cozimento do ovo alteram parte dos componentes nutricionais dele. Logo, é importante saber como prepará-lo. Vamos lá!

Qual a melhor forma de fazer ovos em casa?

Primeiramente, quando os ovos são cozidos, as cadeias de proteínas que eles contêm tornam-se mais digeríveis do que quando são crus. Inclusive, a mudança nas proteínas é visível. Podemos notar quando a clara fica com a textura bem mais firme e branca, invés de transparente. Entretanto, cozinhar pode causar-lhe a perda de outros nutrientes, como a vitamina A.

Por isso, a melhor forma de fazer ovos em casa é cozinhá-los rapidamente e com uma fonte de calor estável. Além disso, se a sua intenção é cortar calorias, os ovos cozidos são a melhor opção, pois você não adiciona uma fonte de gordura para cozinhar.

Por outro lado, se você faz um ovo frito, a melhor forma é escolher um óleo que seja estável em altas temperaturas e não oxide rapidamente. Para isso, opte pelo óleo de abacate, girassol ou azeite e óleo de coco.

Podemos concluir que, não importa o método escolhido, não cozinhe demais. Assim, coloque em sua mente que quanto mais tempo ficar na panela, frigideira ou forno, mais nutrientes perderá.

Confira também:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!