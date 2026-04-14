Cidade na Europa oferece trabalho, moradia e escola gratuitamente para brasileiros
Pequena vila espanhola busca atrair famílias para combater o esvaziamento populacional
Uma pequena cidade da Espanha tem chamado a atenção de brasileiros ao oferecer uma oportunidade incomum: trabalho, moradia e acesso à educação de forma gratuita.
Localizada na província de Sória, a vila de Arenillas, com cerca de 40 habitantes, lançou um edital para atrair novos moradores e tentar reverter o processo de esvaziamento populacional.
Por que a cidade está fazendo isso
A iniciativa surgiu como resposta ao êxodo rural.
Nos últimos anos, muitos moradores deixaram pequenas vilas em busca de oportunidades em grandes centros. Por isso, Arenillas passou a buscar famílias interessadas em se estabelecer de forma permanente.
Além disso, a proposta conta com apoio da Associação Cultural local, que atua na revitalização da comunidade.
O que a cidade oferece
O projeto inclui uma série de benefícios para quem for selecionado.
Entre eles:
- moradia gratuita já mobiliada
- acesso à internet para trabalho remoto
- oportunidades de emprego na própria vila
- possibilidade de administrar espaços locais, como bar e centro comunitário
Assim, a cidade tenta criar condições reais para que os novos moradores permaneçam no local.
Trabalho e participação na comunidade
Além das vagas disponíveis, como para pedreiro, o projeto valoriza o envolvimento dos moradores na rotina da cidade.
Por isso, os candidatos precisam demonstrar interesse em participar ativamente da vida local.
Dessa forma, a prefeitura busca não apenas novos habitantes, mas pessoas dispostas a contribuir com o desenvolvimento da vila.
Educação garantida para famílias
Para famílias com filhos, a proposta também inclui acesso à educação.
Os estudantes frequentam uma escola em Berlanga de Duero, a cerca de 20 quilômetros de distância.
Além disso, o transporte escolar é gratuito, o que facilita a adaptação das famílias.
Alta procura pela oportunidade
A iniciativa já despertou interesse de candidatos de diferentes países.
Em poucos dias, a prefeitura recebeu centenas de inscrições e milhares de contatos.
Segundo representantes locais, muitas pessoas buscam uma vida mais tranquila, enquanto outras enxergam a proposta como uma oportunidade de recomeço.
Como se candidatar
Os interessados devem preencher um formulário com informações pessoais, experiência profissional e motivação para a mudança.
Além disso, é necessário ter autorização de residência na Espanha.
Antes da mudança definitiva, os candidatos também passam por uma visita à cidade.
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