Não é só idade: dor no joelho ao descer escadas pode ser falta de colágeno ou inflamação silenciosa

Incômodo ao descer escadas nem sempre tem relação apenas com a idade e pode sinalizar inflamação, sobrecarga ou desgaste na articulação

Gabriel Yuri Souto - 14 de abril de 2026

(Foto: Freepik)

Sentir dor no joelho ao descer escadas é comum. Ainda assim, o problema nem sempre tem relação apenas com o envelhecimento. Esse movimento aumenta a carga sobre a articulação e, por isso, costuma revelar alterações como inflamação, sobrecarga da patela, perda de suporte muscular e sinais iniciais de desgaste.

De acordo com o conteúdo, o incômodo também pode surgir em quadros como condromalácia, irritação da sinóvia e alterações no alinhamento do joelho.

Além disso, o colágeno participa da saúde da cartilagem e de outros tecidos articulares. Mesmo assim, o sintoma geralmente resulta de um conjunto de fatores, e não de uma causa isolada.

Por que descer escadas aumenta a dor no joelho

Descer escadas exige mais controle da flexão do joelho e maior absorção de impacto. Quando existe desequilíbrio muscular, cartilagem sensível ou inflamação discreta, a pressão sobre a articulação aumenta. Como resultado, a dor fica mais evidente nesse tipo de movimento.

O texto destaca ainda que a dor pode aparecer antes mesmo de um desgaste avançado. Um estudo citado no conteúdo mostrou que pessoas com osteoartrite inicial e dor ao descer escadas apresentaram menos força nos abdutores do quadril.

Esse dado reforça a influência da biomecânica e da estabilidade sobre o joelho.

Sinais que merecem atenção

Alguns sintomas ajudam a diferenciar uma dor pontual de um quadro que exige avaliação. Entre os sinais de alerta estão inchaço recorrente, sensação de calor local, estalos com dor, rigidez ao iniciar os movimentos e dificuldade para apoiar o peso do corpo.

Além disso, o incômodo pode surgir ao agachar, correr, levantar da cadeira ou ficar muito tempo em pé. Na condromalácia, por exemplo, a dor costuma aparecer na parte da frente do joelho.

Isso acontece, sobretudo, em escadas e agachamentos. Já no desgaste articular, a queixa pode vir com rigidez e perda gradual de função.

Colágeno importa, mas não explica tudo sozinho

Muita gente associa esse tipo de dor apenas à falta de colágeno. No entanto, o próprio texto alerta que essa explicação simplifica demais o problema.

A saúde do joelho também depende de massa muscular, peso corporal, prática de atividade física, qualidade do sono, recuperação adequada e controle de processos inflamatórios.

Entre os fatores que aumentam o risco de dor estão sedentarismo, excesso de peso, lesões anteriores, treino repetitivo com técnica inadequada e baixa ingestão proteica.

Por isso, suplementos de colágeno podem entrar na discussão em alguns casos. Ainda assim, eles não substituem diagnóstico, reabilitação e ajuste de hábitos.

Quando procurar ajuda e o que costuma ajudar

Se a dor persiste por semanas, piora ao descer escadas ou começa a limitar tarefas simples, a recomendação é buscar avaliação com ortopedista ou fisioterapeuta.

O exame físico e, em alguns casos, exames de imagem ajudam a identificar inflamação articular, desalinhamento patelar, condromalácia ou desgaste em estágio inicial.

Em geral, o tratamento inclui fortalecimento de quadríceps, glúteos e quadril. Além disso, pode exigir ajuste de atividades de impacto, redução de peso, quando necessário, e correção de padrões de movimento.

Quanto mais cedo o problema for identificado, maiores tendem a ser as chances de preservar mobilidade e função.

Este conteúdo tem caráter informativo e não substitui avaliação médica. Em caso de sintomas persistentes, o ideal é procurar orientação profissional.

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