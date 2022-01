Se você é fã número 1 de macarrão, mas não sabe mais como preparar a massa e sair da rotina, você está no lugar certo! Hoje preparamos aqui uma lista com vídeos de receitas de coisas que dá para fazer com o macarrão. Se prepare e já compartilhe com seus amigos que também são fãs da massa!

6 coisas que dá para fazer com o macarrão e você provavelmente não sabia

1. Almoço rápido de uma panela

Primeiramente, começamos com essa receita muito básica e simples. Aliás, ela será sua nova aliada no dia a dia! Por isso, veja agora como preparar essa cremosidade:

2. Especial com abobrinha

Em seguida, para essa receita, feita por Paola Carosella, você vai precisar de sua massa favorita, abobrinha e alguns temperos básicos. Por exemplo, pimenta dedo-de-moça, alho, sal e pimenta-do-reino. Veja o passo a passo e arrase na cozinha!

3. Macarrão de microondas

É isso mesmo que você leu e não estamos falando de macarrão instantâneo! Basicamente, esse vídeo nos ensina de forma simples e rápida como preparar o seu prato favorito. Veja:

4. Caprese

Agora, veja esse vídeo que nos ensina de forma simples como preparar um delicioso e clássico Macarrão Caprese. Para isso, você vai precisar de mussarela de búfala, tomate cereja, manjericão, pimenta dedo-de-moça, alho, água, azeite, pimenta-do-reino e sal. Assista:

5. Clássico, ao alho e óleo

Se você é fã de macarrão, certamente deve ser fã dele no alho e óleo. Isso porque, é uma receita super simples, rápida e fica melhor ainda acompanhada de uma boa taça de vinho. Veja:

6. Macarrão com atum:

Por fim, ao assistir essa receita, você verá o quão simples é e que só precisará do seu macarrão preferido, alho, sal, pimenta, salsinha, azeite, tomatinho cereja e um atum em lata. Veja:

