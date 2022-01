Hospital goiano abre seleção para contratar novos funcionários com salários de até R$ 4,5 mil

O Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (Hmap) está com as inscrições abertas para um processo seletivo com 16 vagas e salários de R$ 1,2 mil até R$ 4,5 mil.

Mas, é preciso estar atento. As inscrições seguem apenas até a próxima quarta-feira (12) e serão selecionadas pessoas para início imediato e cadastro reserva.

Ao todo, há vagas disponíveis para início imediato em 10 áreas, entre elas: técnico de enfermagem, auxiliar de farmácia, instrumentador cirúrgico, fonoaudiólogo, nutricionista intensivista e terapeuta ocupacional.

Os interessados em participar devem acessar o site do Hmap e selecionar a aba de transparência. Além de indicar o cargo de interesse, é preciso anexar documentos pessoais e um currículo em PDF.

O processo seletivo será realizado em três etapas, que incluem triagem curricular, análise curricular e entrevista comportamental/técnica. A lista de aprovados, etapa por etapa, também será divulgada pelo site.