Mães que perderam filhos em Anápolis rebatem Demóstenes sobre homicídio doloso servir para “gerar comoção”

Nos últimos dias, o crime de trânsito que resultou na morte do entregador de aplicativo Wilkinson Leles do Nascimento, de 38 anos, tem causado muita comoção e revolta nas redes sociais.

O responsável por provocar a colisão frontal, o advogado Sérgio de Moraes, casado com a ex-deputada e conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE), Carla Santillo, estaria bêbado quando tudo aconteceu e segue foragido.

Ao todo, o condutor do veículo possui um time de 10 advogados para defendê-lo, sendo que a fala do principal deles, o ex-senador Demóstenes Torres, fez com que várias mães, que perderam os filhos também, ficassem transtornadas.

Ao Portal 6, cinco delas comentaram sobre o ex-político e atual defensor de Sérgio de Moraes ter dito, em provocação ao delegado de trânsito Manoel Vanderic, que a tentativa de enquadrar crimes como esses em homicídio doloso (quando se assume o risco de matar) seria apenas para “gerar comoção”.

Confira o que cada uma delas disse

Silvia Martins, mãe da Taís Martins Miller, que morreu no dia 30 de outubro de 2020, aos 24 anos. A jovem pilotava uma motocicleta, na BR-060, quando um motorista bêbado, na contramão, bateu de frente com ela

“Eu não tenho interesse nenhum de comover ninguém. A única coisa que eu quero, que eu desejo, é que a justiça seja feita e que essas pessoas que dirigem embriagadas e tiram vidas, que elas paguem, sim, pelo homicídio doloso, porque elas sabem muito bem o que estão fazendo quando tomam a direção de um veículo. Elas sabem muito bem o que podem causar na vida de outras pessoas ou até na dela mesma. Então, independente de quem acha que seja para comover ou não, não me interessa. Eu sei a dor que eu sinto todos os dias. Eu sei a dor que eu sinto e eu vou fazer o que eu puder para que todos que cometem esse crime paguem, sim, pelo homicídio doloso.

Gisele Morais, perdeu a filha Thalyta Santos, aos 20 anos, em 15 de abril de 2019. A jovem estava à caminho do trabalho quando caiu em um buraco e foi atropelada

“Não é comoção, é o mínimo aceitável, pois os culpados não podem voltar às suas “vidas normalmente” tendo arrancado de nós a nossa normalidade. Como pode ser comoção nossos filhos saírem de casa saudáveis, cheios de vida, e voltarem para nós dentro de um caixão? Isso é comoção ? Como dizer isso para uma família inteira que foi sepultada junto?”

Michelle Pires, mãe do Emanuel Pires, morto no dia 03 de outubro de 2020, aos 15 anos. O adolescente faleceu depois que um empresário bêbado furou um sinal vermelho e colidiu com a caminhonete em que ele estava

“A comoção está relacionada com o evento morte e não com o crime. O crime deve ser qualificado doloso porque é assim que a Lei trata assassinatos. Não deve existir margens para argumentos!”

Glaucia Gomes, mãe do Matheus Machado, de 19 anos, que perdeu a vida no dia 11 de setembro de 2020. O rapaz colidiu contra um poste, depois que um idoso o fechou em um retorno e fugiu

“Enquanto esses indivíduos estiverem cometendo esses crimes de trânsito e ficarem sem punição, infelizmente nunca vão parar de matar. Comoção é simplesmente a perda que já tivemos de nossos filhos. Esses não têm volta.”

Eliana de Oliveira, mãe do Itamar Júnior, que teve a morte registrada em 16 de maio de 2018, aos 17 anos. Foi atropelado enquanto voltava do trabalho por um carro em alta velocidade, com três ocupantes, que fugiram