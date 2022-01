Calor está tão forte que jovem acaba conseguindo fritar ovo no concreto: “quem aguenta?”

O calor escaldante dos últimos dias fez com que uma jovem de Boraceia (SP) provasse o ‘impossível’: fritar um ovo no chão apenas com o calor da superfície do concreto.

Júlia Camila Pereira, de 24 anos, publicou o vídeo na internet chocada com o resultado e intencionada a orientar sobre os danos que o calor pode causar.

“Coloquei na rede social e fiz para conscientizar sobre a hidratação, os cuidados com animais, idosos e pessoas em situação de rua. O calor excessivo também causa problemas”, contou ao G1.

Nas gravação, é possível ver a clara do ovo ficando cada vez mais branca e, de fato, fritando.

Internautas reagiram com surpresa e afirmaram estar insustentável conviver com as altas temperaturas.

“Quem aguenta?”, disse uma mulher.