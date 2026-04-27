Salário mínimo de R$ 2 mil: entenda a proposta do Governo Federal e quando deve começar a valer

Projeção enviada ao Congresso prevê reajustes graduais e indica que o piso nacional pode chegar a R$ 2.020

Gabriel Yuri Souto - 27 de abril de 2026

(Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil)

O salário mínimo pode ultrapassar a marca de R$ 2 mil nos próximos anos, conforme projeção apresentada pelo governo federal no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2027. A proposta, enviada ao Congresso Nacional em 15 de abril, prevê piso de R$ 1.717 para 2027, com alta nominal de 5,92% em relação ao valor atual, de R$ 1.621.

Embora o valor acima de R$ 2 mil ainda não comece a valer agora, o governo projeta crescimento gradual nos anos seguintes. Segundo a estimativa, o salário mínimo pode chegar a R$ 1.812 em 2028, R$ 1.913 em 2029 e R$ 2.020 em 2030.

Como funciona a proposta do salário mínimo

O reajuste considera uma fórmula que combina inflação, medida pelo INPC, crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e limites definidos pelo arcabouço fiscal. Dessa forma, o aumento real depende tanto do desempenho da economia quanto das regras de controle das contas públicas.

Além disso, os valores ainda são projeções. Portanto, eles podem mudar nos próximos projetos orçamentários, conforme a inflação, o crescimento econômico e a votação no Congresso.

Quem é impactado pelo reajuste

O salário mínimo serve como referência para milhões de brasileiros. Por isso, qualquer mudança afeta trabalhadores formais, aposentados, pensionistas, beneficiários do INSS, programas sociais, abonos e auxílios pagos pelo governo.

Caso a previsão se confirme, o piso de R$ 1.717 começaria a valer em janeiro de 2027. Já o salário mínimo acima de R$ 2 mil apareceria apenas em 2030, conforme a trajetória prevista atualmente.

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