A desorganização no processo seletivo da Educação e o desrespeito aos professores

Meses atrás a Secretaria Estadual de Educação realizou um processo seletivo para contratação de docentes temporários criando um grande banco de reservas de profissionais de diversas áreas. Essa ação também criou expectativas quanto às vagas.

A rede estadual realizou pouquíssimos concursos nos últimos vinte anos construindo um grande grupo de professores que há anos atuam de maneira precária nas unidades espalhadas pelo Estado de Goiás.

Após meses de espera, os profissionais agora se deparam com informações confusas e insegurança no que tange a convocação dos aprovados no processo, provocando uma verdadeira corrida por editais, chamamentos, classificações para garantir emprego e renda para os próximos anos.

Para construir uma educação pública, gratuita e de qualidade a valorização dos professores é estratégia fundamental e um zelo adequado para com estes profissionais que aguardam na fila é necessário para a lisura e segurança do processo seletivo.

O que aguardamos também é a realização de um grande concurso público, conforme orientação da LDB sobre a carreira docente no Brasil.

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.

