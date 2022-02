Pinscher é flagrado andando de patinete e vídeo incrível viraliza; veja

Um vídeo de um cachorrinho Pinscher voltou a repercutir fortemente nas redes sociais onde flagra o animal de pequeno porte andando de patinete tranquilamente.

Nas cenas, é possível perceber a habilidade ímpar do cãozinho, dificilmente encontrada.

O pinscher aparece segurando os guidons do patinete com as patas da frente, enquanto se equilibra, em pé, na base do brinquedo.

A tranquilidade do animal descendo a ladeira foi o que mais impressionou internautas, que comentaram bastante sobre as imagens.

“A serenidade em cachorro”, disse uma usuária.

“Tenho 20 anos e até hoje não tenho esse equilíbrio todo”, brincou outra.