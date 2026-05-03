Show de Shakira reúne 2 milhões de pessoas, estima a Prefeitura do Rio

Número calculado pelo município bate com a expectativa que a prefeitura havia divulgado antes do show

Folhapress - 03 de maio de 2026

Prefeitura do Rio de Janeiro estima que show da Shakira atraiu público de 2 milhões. (Imagem: Reprodução/ TV Globo)

YURI EIRAS E LEONARDO VIECELI

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – A Prefeitura do Rio de Janeiro afirmou que 2 milhões de pessoas acompanham o show da cantora Shakira, na praia de Copacabana, entre a noite de sábado (2) e a madrugada deste domingo (3).

O número calculado pelo município bate com a expectativa que a prefeitura havia divulgado antes do show.

No início do show, sete quarteirões da avenida Atlântica estavam ocupados. O quarteirão do Copacabana Palace, mais próximo ao palco, estava totalmente lotado. Os quarteirões mais afastados tinham circulação tranquila de pessoas.

Na comparação com os números divulgados pela própria prefeitura, o show de Shakira tem menos público do que o de Lady Gaga, em 2025, que teve 2,1 milhões de pessoas. A colombiana, contudo, levou mais público do que Madonna em 2024 — prefeitura projetou 1,6 milhão de fãs à época.

Projeções de público divulgadas por promotores culturais e governo podem ser infladas, sem necessariamente corresponder aos números reais, segundo especialistas e institutos independentes. Reportagem da BBC em 2025 estimou 660 mil pessoas no show da Lady Gaga. Em 2024, o Datafolha apontou 875 mil fãs para Madonna.