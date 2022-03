Comerciante denuncia que cliente não pagou 40 pedidos de pamonha e caso termina na delegacia de Anápolis

Um comerciante, de 30 anos, precisou acionar a Polícia Militar na noite desta quinta-feira (03), após ter percebido que uma cliente fazia diversas compras, mas o dinheiro nunca caia na conta. O caso ocorreu em Nerópolis.

O Portal 6 apurou que o senhor teria reparado que a mulher, de 32 anos, realizava compras frequentes no comércio e sempre pagava com a chave pix.

Após o pagamento, ela enviava o comprovante, mas no momento do fechamento do caixa, o comerciante afirma que estava faltando dinheiro.

Desconfiado que a cliente poderia estar fazendo um pix agendado e depois cancelamento a operação, o comerciante aguardou um novo pedido e chamou a viatura.

Desde que começou a comprar no local, a mulher já havia realizado cerca de 40 pedidos, que teriam custado, no total, aproximadamente R$ 1.540.

Na presença dos militares, a cliente confirmou que tinha realizado as compras, mas que não sabia que o dinheiro não estava caindo.

Os dois foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Anápolis e o caso agora deverá ser investigado pela Delegacia de Polícia de Nerópolis.