Existem alguns signos conhecidos pela fama de serem intensos e ‘viciados em amar’. Acontece que essas pessoas acabam se machucando muito facilmente e devem se policiar.

Por terem o costume de mergulhar fundo sem medir as consequências, esses integrantes do Zodíaco acabam se magoando e criando traumas duradouros.

Pensando nisso, separamos uma lista para alertar os amantes intensos e os ajudar a evitar maiores frustrações. Confira!

3 signos que são viciados em amar e por isso acabam sempre machucados:

1. Câncer

Conhecidos como grandes apaixonados, os cancerianos não se cansam nunca de se entregarem de cabeça em todas as relações.

Com isso, acabam se tornando colecionadores de traumas devido às expectativas criadas nos relacionamentos.

A dica é ter cautela e não se precipitar, pois assim, evitará danos emocionais maiores.

2. Escorpião

Os escorpianos, não muito diferente dos cancerianos, são bastante intensos e tem como princípio a verdade absoluta.

Caso cogitem estar sendo traídos, a pessoa desse signo ficará muito abalada, ocasionando uma decepção.

O ideal é que essas pessoas não esperem tanto dos parceiros e sejam mais pacientes, dando tempo ao tempo.

3. Peixes

Os piscianos, por sua vez, são extremamente românticos e idealizam a relação perfeita

No entanto, acabam se esquecendo que seres humanos estão aptos às falhas constantemente. Criar um cenário impecável só trará frustrações.

O conselho do horóscopo para esse signo é ter o pé no chão, prospectar menos mas não desacreditar no amor.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!

Veja também: