Descubra o verdadeiro significado do emoji com a língua para fora no WhatsApp

Quem não usa WhatsApp, né? Aliás, são tantos usuários que o aplicativo busca sempre inovar. Inclusive, adicionando formas de melhorar a comunicação. Por exemplo, figurinhas, imagens, vídeos, GIFs e muito mais. Bom, ao lado disso tudo existem os clássicos emojis, que nos acompanham desde o MSN, não é mesmo? Por isso, hoje vamos te falar o verdadeiro significado do emoji com a língua para fora no WhatsApp. Você vai surpreender-se!

Primeiramente, para baixar o aplicativo oficialmente, você pode entrar nos links a seguir de acordo com o sistema operacional que seu telefone usa. Por exemplo, para quem usa Android, iOS e para quem usa celulares Huawei. Além disso, para baixar o WhatsApp Web, basta acessar o link para Mac ou Windows.

Afinal, qual o significado do emoji com a língua para fora?

O emoji com a língua para fora é caracterizado por um rostinho atrevido com olhos abertos e língua para fora. É usado com mais frequência em um significado amigável, por exemplo, como sinônimo de frases como “o que eu disse?” ou “eu já esperava por isso” em conversas. Ele imita o significado da mesma careta na vida real.

Por outro lado, por causa da aparência amigável desse caractere, ele raramente aparece em mensagens realmente ofensivas. Apenas como algo que faz com que qualquer insulto pareça muito menos ofensivo, um pouco infantil e mais engraçado.

Leia também:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!