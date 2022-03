Esta é a razão pela qual você não deve ter um tapete pequeno no meio da sala de casa

Os tapetes são artigos de decoração capazes de mudar totalmente o visual dos cômodos da casa. E fora a parte visual, ainda são muito úteis, mantendo as áreas limpas e aquecendo nossos pés no frio. Bom, mas onde queremos chegar é que muitos designers recomendam que não deve ter tapete pequeno no meio da sala. Venha entender o porquê!

Antes, saiba que os tapetes são capazes de definir o espaço onde estão. A recomendação geral dos especialistas, portanto, é que seja escolhida uma tapeçaria na qual todos os móveis localizados nessa área fiquem confortavelmente sobre ela.

Além disso, em espaços pequenos, deve-se optar por peças lisas, branco ou preto, por exemplo. Em áreas grandes, eles devem ter alguma estampa. Outra coisa recomendada é que deve-se deixar um espaço visível entre 10 a 20 centímetros.

Afinal, por que não deve ter tapete pequeno no meio da sala?

O X de toda questão é que o tapete pequeno nos espaços mais apertados, fazem tudo parecer menor do que é. Em outros casos, pode simplesmente distrair visualmente e os espaços parecem mais confusos. Sabia dessa?

