Esta é a melhor maneira de tirar o embaçado do espelho: gasta menos de 5 minutos

Vamos confessar algo, os espelhos de banheiros são difíceis de mantê-los em perfeito estado porque o vapor de água embaça e acaba deixando eles manchado. Por isso, veja a melhor maneira de tirar o embaçado do espelho!

Antes de citar nosso passo a passo, sabia que os espelhos são produzidos a partir de vidro plano float e refletem completamente a luz que incide sobre eles.

Cientificamente, os vidros que se destinam a produção de espelhos tem que apresentar um alto grau de qualidade, com superfícies perfeitamente planas e paralelas, pois pequenos defeitos se traduzem em deformação da imagem refletida.

Afinal, qual a melhor maneira de tirar o embaçado do espelho?

Vamos agora citar um jeito muito prático e barato, lustrando ele com creme dental. Para isso, basta aplicar um pouco do produto com um pano macio por todo o espelho e deixar agir por cinco minutos.

Então, com outro pano também macio, retire o excesso de pasta de dente. Além de deixar brilhando, a pasta de dente também impede que o espelho embaça com o vapor do chuveiro. Legal, né?

Confira também:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!