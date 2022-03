Com fim das restrições, Carnaval de SP poderá ter arquibancadas lotadas

(FOLHAPRESS) – A maioria dos protocolos publicados pela Secretaria Municipal da Saúde em 19 de janeiro, como forma de autorizar os desfiles das escolas de samba do Carnaval de São Paulo para meados de abril, não será mais adotada por causa da flexibilização das regras sanitárias, como o fim da exigência do uso de máscara e o da limitação do número de pessoas em eventos públicos.

A volta dos desfiles, que não ocorreram em 2021, teve de ser adiada da data original, em fevereiro, em decorrência da variante ômicron, que superlotou a rede pública de saúde no fim do ano passado e no início deste, com altas taxas de transmissão do vírus da Covid-19.

Quando fez a liberação em janeiro, a pasta da Saúde determinou que deveriam ser seguidas regras como a exigência de passaporte de vacina para público e componentes das escolas, uso obrigatório de máscara, inclusive para quem desfilasse na avenida, controle de público na concentração e dispersão, número menor de componentes nas agremiações e ocupação de, no máximo, 70% das arquibancadas.

O uso de máscara deixou neste mês de ser obrigatório em todo o estado -manteve-se a exigência para transporte público, terminais e estações, hospitais e serviços de saúde. Também acabaram os limites de público.

Assim, segundo a própria prefeitura, o Sambódromo do Anhembi, na zona norte da cidade, poderá ter arquibancadas cheias nos desfiles que começam no próximo dia 16, com o grupo de Acesso 2, e terão continuidade nos dias 21, 22 e 23 de abril, com os grupos Acesso I e Especial.

A obrigatoriedade do passaporte de vacina continua valendo, assim como em todos os eventos na cidade.

Nem a Liga-SP, que gerencia o Carnaval paulistano, nem a Secretaria Municipal da Saúde disseram como vai ser o controle na concentração e na dispersão. A determinação do protocolo de janeiro proibia aglomeração na chegada das escolas. Cada agremiação iria ao local em horários pré-determinados, em ônibus da prefeitura, com no máximo 35 pessoas em cada veículo.

“No decreto que retirava a máscara, nós já havíamos colocado essa questão da utilização plena dos equipamentos”, afirma Edson Aparecido, titular da pasta da Saúde da gestão Ricardo Nunes (MDB).

O secretário diz que a revogação no último sábado (26) de artigo do decreto que instituiu em 16 de março de 2020 o regime de emergência na cidade, por causa da pandemia, consolida a liberação total de público nas arquibancadas do sambódromo.

“Vamos ter 100% sem uso de máscara, vai na mesma linha do esporte”, afirma Aparecido, que cita a vacinação, que na capital tem 72% das pessoas imunizadas com três doses, e a queda no número de internações por Covid-19.

Segundo a assessoria de imprensa da Liga-SP, até 30 mil pessoas por noite podem acompanhar os desfiles no Anhembi nas arquibancadas.

A venda física de ingressos -que já era realizada pela internet desde o ano passado, quando ainda nem se sabia se o Carnaval voltaria em 2022–, começou no último sábado (26). Os valores variam de acordo com o setor e dia escolhido, com preços a partir de R$ 90 para arquibancada do grupo Especial.

Segundo Aparecido, as escolas estão liberadas para saírem com todos os seus componentes.

A Liga-SP afirma, também por meio de assessoria, que o número mínimo será de 1.500 componentes para cada escola de samba. De acordo com o protocolo de janeiro, “uma agremiação do grupo Especial, que desfilava com 2.000 componentes até 2020, passará a desfilar com 1.500 em 2022”.

Em 2020, a campeã Águia de Ouro entrou no sambódromo com 2.500 pessoas.

Na semana passada, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo liberou a participação de crianças entre 6 e 11 anos nos desfiles e ensaios.

Desde o dia 11, as escolas realizam ensaios técnicos no Anhembi às sextas, aos sábados e aos domingos. A entrada é gratuita, mas, assim como nos desfiles, é obrigatória a apresentação de comprovante de vacinação completa, com duas doses.

Veja a programação dos desfiles 16 de abril, sábado

Grupo de Acesso 2

20h – Brinco da Marquesa

20h50 – Camisa 12

21h40 – Uirapuru da Mooca

22h30 – Primeira da Cidade Líder

23h20 – Unidos de Santa Bárbara

0h10 – Torcida Jovem

1h – Nenê de Vila Matilde

1h50 – Unidos do Peruche

2h40 – Imperador do Ipiranga

3h30 – Amizade Zona Leste

4h20 – Tradição Albertinense

5h10 – Dom Bosco de Itaquera

21 de abril, quinta-feira

Grupo de Acesso

20h – Morro da Casa Verde

21h – Camisa Verde e Branco

22h – Mocidade Unida da Mooca

23h – Independente Tricolor

0h – Estrela do Terceiro Milênio

1h – X-9 Paulistana

2h – Leandro de Itaquera

3h – Pérola Negra

22 de abril, sexta-feira

Grupo Especial

23h15 – Acadêmicos do Tucuruvi

0h20 – Colorado do Brás

1h25 – Mancha Verde

2h30 – Tom Maior

3h35 – Unidos de Vila Maria

4h40 – Acadêmicos do Tatuapé

5h45 – Dragões da Real

23 de abril, sábado

Grupo Especial

22h30 – Vai-Vai

23h35 – Gaviões da Fiel

0h40 – Mocidade Alegre

1h45 – Águia de Ouro

2h50 – Barroca Zona Sul

3h55 – Rosas de Ouro

5h00 – Império de Casa Verde

Venda de ingressos

Pela internet

No site clubedoingresso.com/carnavalsp

Presencialmente

Portão 1 do Sambódromo do Anhembi (avenida Olavo Fontoura, 1209, Santana, zona norte)

Todos os dias, das 12h às 20h

Fonte: Liga-SP