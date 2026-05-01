Novo benefício na CNH: atualização na carteira de motorista permite que candidatos realizem essa etapa sem sair de casa

Nova funcionalidade marca mais uma etapa digitalizada da CNH e permite encontrar instrutores sem precisar sair de casa

Gustavo de Souza - 01 de maio de 2026

(Foto: Divulgação)

Quem está no processo para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) deve ganhar mais praticidade em uma das etapas mais importantes da formação. Uma nova atualização no aplicativo CNH do Brasil permite que candidatos localizem instrutores e autoescolas pelo celular, sem precisar sair de casa.

A funcionalidade, chamada “Nova Jornada do Instrutor”, foi anunciada pelo Ministério dos Transportes para integrar alunos, instrutores autônomos e centros de formação em um mesmo ambiente digital. A proposta é facilitar o contato entre quem precisa fazer aulas práticas e os profissionais autorizados a atuar no processo.

O candidato poderá buscar instrutores por proximidade geográfica, conferir informações do perfil e iniciar o contato direto, inclusive por WhatsApp. Assim, a escolha do profissional tende a ficar mais rápida e transparente, principalmente para quem antes dependia de deslocamentos, indicações ou atendimento presencial para obter informações.

A ferramenta facilita a etapa de consulta e contato. Com essa novidade, as demais etapas que demandavam presença no local continuam com a mesma exigência. Ou seja, processos como exames obrigatórios, coleta biométrica e avaliações continuam seguindo as regras dos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans).

Segundo o Ministério dos Transportes, o aplicativo CNH do Brasil já permite iniciar o processo da primeira habilitação, acompanhar as etapas em tempo real e acessar serviços ligados ao documento. A plataforma também reúne informações sobre curso teórico, exames, curso prático e emissão da Permissão para Dirigir (PPD).

Outro ponto destacado pelo governo federal é a segurança. Os instrutores autônomos precisam ser credenciados pelos Detrans e cumprir exigências como idade mínima, tempo de habilitação, escolaridade e formação específica. Nenhum profissional pode atuar sem autorização formal do órgão de trânsito.

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