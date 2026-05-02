Tratamento dentário gratuito: governo libera auxílio para brasileiros que querem fazer tratamento nos dentes

Uma oportunidade única surge para mudar vidas por meio de procedimentos bucais totalmente sem custos

Magno Oliver Magno Oliver -
Tratamento dentário gratuito: governo libera auxílio para brasileiros que querem fazer tratamento nos dentes
(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O acesso à saúde bucal de qualidade avançou significativamente nesta terça-feira (28) com o início de uma mobilização em 156 municípios brasileiros.

A ação foca em crianças e adolescentes entre 11 e 17 anos que enfrentam situações de vulnerabilidade social. O objetivo central é democratizar o atendimento odontológico, transformando a realidade de quem não possui recursos financeiros para arcar com tratamentos particulares.

Critérios e seleção

A iniciativa, organizada pela Turma do Bem em parceria com o setor público, utiliza critérios rigorosos para a seleção dos beneficiários imediatos.

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Primeiramente, as equipes técnicas avaliam a gravidade clínica de cada paciente, priorizando casos urgentes e complexos.

Em seguida, a análise socioeconômica das famílias garante que o suporte chegue aos jovens em contextos de maior precariedade financeira em todo o território nacional.

Como participar?

Para garantir o atendimento, o interessado deve comparecer aos postos indicados portando RG, comprovante de residência e acompanhado por um responsável legal.

O programa conta com 19 mil dentistas voluntários e espera encaminhar cinco mil novos pacientes para reabilitação oral completa. Informações detalhadas sobre endereços e horários estão disponíveis nos canais oficiais, reforçando o compromisso com a transparência e a saúde pública integral. (Clique aqui para acessar)

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Magno Oliver

Magno Oliver

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Escreve para o Portal 6 desde julho de 2023.

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