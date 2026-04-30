Pastora mirim de 10 anos é contida por comissários ao pregar em voo

Menina tem 473 mil seguidores no Instagram e acumula vídeos de pregações em ônibus e locais públicos

Folhapress - 30 de abril de 2026

(Foto: Captura de Tela/ X)

FRANCISCO LIMA NETO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Uma menina de 10 anos, conhecida como pastora mirim, precisou ser contida por comissários de bordo ao fazer uma pregação em voz alta em um avião da Latam, durante voo de São Paulo para Navegantes, em Santa Catarina, na última quarta-feira (29).

Questionada pela reportagem na manhã desta quinta-feira (30), a Latam afirmou que apura o caso.

Em vídeo publicado nas redes sociais da menina e do pai dela, que também é pastor, é possível ver que todos os passageiros estão sentados enquanto ela está em pé, empunhando a Bíblia, e falando alto.

Dois comissários se aproximam da criança e dizem que ela não pode pregar ali.

“Sim, eu vou pregar. Eu vou pregar em nome de Jesus. A palavra de Deus fala que Jesus ressuscita a filha de Jairo. Jairo fala: ‘Jesus vai na minha casa’. Jesus chega na casa de Jairo e fala: ‘Lázaro sai para fora’, e Lázaro não saiu. Eu vou fazer uma oração aqui porque Jesus mandou”, rebateu.

Ela diz ainda que é missionária e que Jesus a mandou dizer que ele está voltando.

A menina também respondeu a quem pudesse criticá-la por pregar em locais não convencionais.

“Lá em 2° Timóteo, capítulo 4, versículo 2, fala pregue a minha palavra tempo e fora de tempo porque o homem por si próprio não pode voltar à comunhão perdida do Éden. Por isso que Jesus, ele vai morrer, só que ele não vai morrer porque ele perdeu para a morte. Não. Jesus, ele vai morrer para que eu, você, nós aqui tivéssemos vida, e vida em abundância”, continuou.

A menina tem 473 mil seguidores no Instagram e acumula vídeos de pregações em ônibus e locais públicos.

No perfil, ela publicou fotos no avião e avisou a comunidade que estaria em diversas igrejas no estado catarinense.

A assessoria da missionária disse que a ideia da pregação partiu dela.

“Ela sentiu de fazer uma oração no avião. Os passageiros gostaram. Tanto é que quando os comissários foram tirar ela, empurrar ela, as pessoas pediram para deixá-la pregar, deixá-la orar”, respondeu, afirmando que o voo já estava estabilizado quando ela se levantou para a pregação.

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