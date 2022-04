O tatuador pode até estar com as melhores intenções do mundo, mas quando a maré não está para peixe, é difícil a tattoo sair bem. Hoje selecionamos alguns registros bizarros e que, provavelmente, não saíram como esperado pelo cliente! Veja algumas tatuagens que deram muito errado e se divirta!

6 tatuagens que deram muito errado e ninguém deveria fazê-las:

1. Terno e gravata pra sempre

Vamos começar nossa lista com esse homem aqui (ou maluco) que decidiu eternizar seu uniforme de trabalho na pele. Vamos ser francos aqui, a intenção pode até ser boa, mas a execução. Veja:

2. Uma tremida de leve

Em seguida, resolvemos trazer essa tattoo aqui, que não conseguimos decifrar ao certo o que ela quer dizer. Seria uma estrela? Uma lua? O mistério ficará para sempre como essa imagem tremida na pele desse homem.

3. Stephen Hawking está se revirando no caixão

A pessoa que decidiu tatuar Stephen Hawking na pele certamente é fã de física e seus estudos. Todavia, fica aí o mistério se o tatuar também entendia de precisão e habilidade.

4. Essa homenagem não deu muito certo

Não sabemos quem é essa mulher e o porquê dessa homenagem, a única certeza que temos é que não deu muito certo e saiu bem diferente do esperado. E aí, sua mãe ia curtir uma dedicação dessas?

5. Assinatura, registro ou o que?

Essa tatuagem certamente é um grande enigma do mundo, nela vemos marcas de pés de e possíveis assinaturas. Imaginamos que seja uma forma de comemorar a chegada de bebês na família, mas também, pode ser uma despedida de alguém que se foi.

6. O Neymar não tem culpa

Por último, temos essa tattoo aqui que com certeza veio de algum brasileiro. Afinal, futebol é a nossa praia e o Neymar é um dos maiores ícones do país. Porém, essa tattoo desconfigurou um pouco o jogador, mas o que vale é a intenção.

