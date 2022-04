Ação rápida dos bombeiros consegue salvar o sustento de trabalhador em Anápolis

O Corpo de Bombeiros apagou um incêndio que atingiu uma casa com uma serralheria geminada, na madrugada deste sábado (23), no Jardim Alvorada, região Leste de Anápolis.

A corporação foi acionada por volta de 00h08 e chegou ao local dez minutos depois. As equipes logo identificaram que o foco das chamas estava nos maquinários.

Os bombeiros isolaram a Rua Cruzeiro do Sul, onde fica o imóvel, e iniciaram um combate direto ao fogo, com linha de ataque e rescaldo. O trabalho durou cerca de uma hora.

A ação permitiu que toda a integralidade da residência e da serralheria fossem mantidas. Foram utilizados cerca de 1 mil litros de água para debelar o incêndio. Sete militares participaram da operação.

O dono do imóvel, que teria a serralheria como fonte de renda, ainda fez questão de agradecer aos bombeiros pela agilidade em atender o chamado e acabar com as chamas.

Apesar do sufoco, o homem não sofreu nenhum ferimento e recebeu todas as orientações da equipe em relação ao incêndio antes de as viaturas deixarem o endereço.