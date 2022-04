3 alertas que todo mundo que dorme com o gato precisa ficar de olho

Você é muito apegado ao seu pet? Para quem não possui um amigo de quatro patas, é difícil descrever o tamanho do amor por esses bichinhos. Mas saiba que existe gente que até dorme com eles! Se você é desses alucinados pelo pet entenda que existem alguns alertas para quem dorme com o gato, conheça agora!

Antes de qualquer coisa e se você está questionando onde mora o problema em dormir com os gatinhos, entenda que, por mais que eles sejam confortáveis e fofos, esse peludos possuem ecossistemas bacterianos diferentes dos humanos.

Quais os alertas para quem dorme com o gato?

Cientificamente, é recomendado que os gatinhos e os cachorros tenham sua própria cama. Vamos entender os porquês.

Primeiro, o principal alerta e risco é o contato direto com pulgas e carrapatos. Além de mais ácaros na cama, por conta dos pelos.

Devido a isso, nosso segundo alerta é os donos dos pets adquirirem métodos preventivos para essas pragas e possíveis doenças. Inclusive, que podem afetar os olhos, coração, rins, fígado e intestinos das pessoas. Por isso, procure um veterinário e proteja seu gatinho dessas pragas, para não levarem doenças para sua cama.

Por último, nosso próximo alerta é a troca regular da roupa de cama. Fazendo isso, você evita o acúmulo de ácaros, que podem causar doenças respiratórias, alergias e crises.

