Seu cachorro sobe em tudo que encontra? Descubra as razões

Você tem um pet em casa? Ou melhor, seu pet é impossível e muito bagunceiro, mas você morre de amores por ele? Bom, se esse é o seu caso, você veio parar no lugar certo. Isso porque, hoje vamos te falar as razões que podem estar implicando em que seu cachorro sobe em tudo. Assim, vendo as razões, você pode desvendar as possíveis soluções, vamos lá!

Antes de tudo, entenda que vamos falar de objetos, pessoas e outros animais que os cachorros ficam montando em cima. Logo, por mais que seja uma característica mais dos machos, as fêmeas também possuem esse comportamento.

Afinal, por que o meu cachorro sobre em tudo?

Vamos entender isso devagar! Primeiramente, entenda que, como ser vivo, os dogs também possuem suas necessidades. Assim, com certa idade, eles começam a ter uma curiosidade e desejo mais sexual. Além disso, isso, às vezes, pode significar uma certa forma de dominar do seu pet.

Basicamente, segundo especialistas, além da parte da curiosidade e do domínio, o seu cachorrinho pode estar estressado. Porém, isso só vai acontecer se seu pet não for bem socializado. Logo, ele pode estar tendo essa atitude como uma forma de canalizar seu estresse.

Por fim, outra razão pode ser pela simples vontade de chamar atenção. Logo, se um cão não recebe atividade física suficiente ou atenção em geral, ele pode preferir ser chamado para montar coisas.

