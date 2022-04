Nos últimos anos, os brasileiros andam optando por ter menos filhos possível. Em comparação com outras nações, por exemplo os Estados Unidos, as famílias acham ideal ter mais de dois filhos. Mas em contrapartida, ainda existem muitos brasileiros de outras gerações com grande número de parentes e se você faz parte desse time. Hoje vamos te apresentar algumas regalias que só quem é filho único pode desfrutar.

6 benefícios que só quem é filho único tem o direito de desfrutar:

1. Não tem ninguém te chamando de cunhado (a)

Se você tem muitos irmãos ou irmãs, com certeza, já passou pela chata situação dos amigos te chamando de cunhado (a) apenas para te provocar. Para quem é filho único, essa curtição nem existe.

2. Os presentes dados pela família são só seus

A verdade é que quanto menor a família, mais presentes vem nas datas comemorativas, como Natal, Páscoa ou Dia das Crianças, e o melhor de tudo é que não tem ninguém para dividir suas coisas.

3. O banco de trás do carro é só seu

Já pensou em viajar, ir para a escola ou fazer algum passeio e ter o banco de trás do carro unicamente seu? Os filhos únicos podem deitar, esticar as pernas, sentar em qualquer janela e não se preocuparem em ter que dividir.

4. Sempre tem festa de aniversário

A grande verdade é que os filhos únicos nunca têm um aniversário passado em branco. Porque, em alguns casos, eles são também o único neto, sobrinho ou afilhado. E isso faz todos os parentes quererem comemorar.

5. Não precisa dividir quarto

Aqui vem uma baita mordomia. Afinal, filho único, quarto único, guarda-roupa único, escrivaninha, brinquedos e assim por diante. Obviamente, sem um irmão, o filho privilegiado acaba tendo tudo para si. Tudo é só seu e você se sente em um palácio.

6. A atenção é só sua

Por fim, outra vantagem em não ter irmãos é ser o centro das atenções, seja dos seus pais, avós, tios ou outros parentes. Isso significa que vão querer saber apenas da sua vida, seus sonhos e até mesmo seus problemas.

