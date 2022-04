Grávida visualiza “criança demônio” na primeira ultrassom e tem surpresa assustadora

As primeiras ultrassons de uma gravidez costumam ser emocionantes para as mamães. No entanto, a situação foi bem assustadora para uma gestante e imagem médica acabou viralizando.

Jade Boyland, de 28 anos, relatou ao jornal The Mirror o pânico que sentiu ao observar uma cena estranhamente bizarra dentro do seu útero.

“Criança demônio”. Foi esse o apelido que a grávida deu para a criança que ainda carrega no útero, devido a aparência esquisita mostrada nos exames.

O profissional que estava realizando o ultrasson explicou que a aparência distorcida aconteceu porque o neném estava de frente e assegurou que a saúde da criança está impecável.

“Isso me assustou no começo, eu não sabia se era normal. Eu perguntei ‘o que é? Porque não parece certo’. Ele apenas explicou que o bebê estava voltado para fora, então eu o chamei de ‘criança demônio’”.

“Eu levei um susto no começo, mas achei engraçado depois. Amigos e familiares riram quando viram o scan. Acho que muitos não viram um assim”, comentou, durante a entrevista.