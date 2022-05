Você talvez não saiba, mas os trabalhadores que tiveram registro em carteira podem ter direito a receber três saques do PIS/Pasep diferentes.

Isso porque a Caixa Econômica Federal iniciou no fim do mês passado, três pagamentos do abono salarial. Dessa forma, os pagamentos podem ser feitos por três diferentes grupos.

Confira a seguir os requisitos para poder receber o benefício.

Você pode ter direito a três saques do PIS/Pasep; confira os requisitos para receber o benefício

Abono de 2020

Em primeiro lugar, está o abono salarial do PIS/Pasep ano base 2020. Ele está liberado para os trabalhadores que atuaram com carteira assinada no primeiro ano da pandemia.

Embora o valor seja relativamente baixo – até um salário mínimo – o benefício pode ser uma forma de complementar a renda e pagar as contas do mês.

Além do PIS/Pasep de 2020, você também consegue sacar mais dois valores referentes ao ano base de 2019.

Para ter direito ao Abono Salarial, o trabalhador deve atender a alguns critérios. Primeiro, ele deve estar cadastrado no programa PIS/Pasep ou no CNIS (data do primeiro emprego) há pelo menos cinco anos;

Além disso, ele deve ter trabalhado para empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

Ademais, o trabalhador deve ter recebido até dois salários-mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e exercido atividade remunerada, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração.

Por fim, ele deve ter os dados corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial do ano-base considerado para a apuração.

Caso você queira ver se possui direito ao PIS/Pasep e o valor que receberá do abono salarial, pode fazer uma consulta através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo telefone 158.

Cotas do PIS/PASEP

Além do abono liberado aos brasileiros, as cotas do PIS/PASEP que nunca foram resgatadas também estão disponíveis para quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e outubro de 1988.

O dinheiro se encontra em contas do FGTS e pode ser consultado pelo site ou aplicativo oficial do Fundo, além do site e agências da Caixa.

Além disso, herdeiros de trabalhadores já falecidos também podem sacar o dinheiro.

