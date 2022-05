Chega nova função no WhatsApp que todo mundo estava aguardando o lançamento

As novidades não param de chegar ao WhatsApp. Depois do recurso de reagir às mensagens do aplicativo, outra nova função deve chegar e promete agradar todos os usuários da plataforma.

Todo mundo já passou pelo perrengue de tentar mandar algum arquivo, seja vídeo, áudio ou imagens, e aparecer um alerta informando que os itens ultrapassam o limite de transferência do app.

Por isso, o WhatsApp já começou a liberar está função em algumas partes do mundo. Entretanto, o recurso ainda deve chegar à comunidade brasileira nas próximas semanas.

A partir de agora, o programa irá suportar arquivos de até 2 GB. Apesar da mudança, a criptografia das mensagens será mantida. Além disso, um contador marcando o tempo que falta para realizar a transferência também foi adicionado.

Ao anunciar a novidade, a empresa afirmou que o recurso poderá ajudar em empresas e também em grupos escolares.

“Acreditamos que esse novo limite será muito útil para a colaboração em pequenas empresas e grupos escolares. Recomendamos o uso de Wi-Fi para o envio de arquivos grandes. Além disso, um contador aparecerá quando você enviar ou baixar arquivos, para que você saiba quanto tempo falta para que a transferência seja concluída”, disse a empresa no anúncio.

