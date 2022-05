É possível baixar os níveis de colesterol e triglicérides significativamente apenas com mudança na alimentação

Todo mundo já ouviu dizer que alterações nos níveis de colesterol e triglicérides fazem mal para saúde. No entanto, muita gente subestima o assunto, pois o quadro é assintomático a curto prazo.

Tanto o triglicérides quanto o colesterol são moléculas de gordura, porém, ambos possuem finalidades diferentes. O colesterol é produzido em grande parte pelo fígado e participa na formação de membranas celulares e síntese de alguns hormônios. Já os triglicérides são uma forma de armazenar energia que vem basicamente da alimentação.

A alteração do perfil lipídico leva ao acúmulo de colesterol nos vasos sanguíneos. Com o passar da idade e somado a maus hábitos esse acúmulo leva a formação de placas de ateroma que podem levar a obstrução do fluxo de sangue.

É possível reduzir os valores desses exames com alimentação. Os níveis de triglicérides são mais fáceis de serem corrigidos com uma alimentação balanceada. Já para reduzir os níveis de colesterol é preciso uma prescrição dietética com aumento de proteína, redução de gordura saturada e aumento de gordura poli-insaturadas.

Vale ressaltar que após reduzir os níveis de colesterol e triglicérides com alimentação, é necessário manter o padrão alimentar saudável, por isso, dietas restritivas não são indicadas pois o indivíduo não conseguirá manter a alimentação adequada e os exames voltarão a se alterar. Sendo assim, é melhor que as mudanças sejam graduais para que sejam permanentes.

Ana Teixeira é nutricionista, formada pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Especialista em Nutrição Funcional pelo Instituto VP e Nutrição Esportiva e Obesidade pela Universidade de São Paulo (USP). Tem consultório próprio em Anápolis e escreve todas as quartas-feiras no Portal6. Siga-a no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as opiniões do site.