Próximo do período de seca, Prefeitura de Goiânia começa trabalho preventivo para evitar queimadas

Com a proximidade do tempo seco, a Prefeitura de Goiânia está realizando um trabalho preventivo para evitar as queimadas que ocorrem em decorrência da estiagem, por meio da instalação de aceiros nas unidades de conservação no município.

A ação é feita por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) e consiste em retirar uma parte da faixa de vegetação na beira de algumas áreas.

O objetivo da iniciativa é evitar com que o fogo se alastre na mata, em caso de incêndio, causando perdas de animais e de árvores.

Ao todo, quatro parques já receberam o serviço em Goiânia sendo eles: Curitiba, Macambira, Ville de France e Veredas dos Buritis.

De acordo com o presidente da agência, Luan Alves, os aceiros serão essenciais para preservar a vegetação interna especialmente durante os períodos mais secos do ano, onde ocorre o maior índice de queimada.

Para a instalação do serviço, os servidores da Amma receberam treinamentos técnicos de soldados do Corpo de Bombeiros.

Caso haja um princípio de incêndio, os trabalhadores do local realizarão a contenção do avanço do fogo, a fim de evitar maiores danos.