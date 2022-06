Entrar em uma dura dieta pode ser uma decisão muito difícil. No entanto, existem deliciosas frutas que todo mundo que quer perder peso pode começar a usufruir, pois além de serem saborosas, ajudam muito no processo.

Sabe-se que cardápios extremamente restritivos são cansativos. Comer apenas proteínas e aveia é complicado demais e acaba deixando muita gente desestimulada.

Portanto, incluir frutas diversificadas e coloridas nas refeições pode ser uma ótima alternativa. Além do mais, o custo-benefício delas é muito grande. São nutritivas em diversos âmbitos, pouco calóricas e baratas, em geral.

Pensando no seu bem-estar, o Portal 6 separou uma lista com algumas frutas para incluir na sua dieta e conseguir perder os quilinhos que tanto deseja. Confira!

6 frutas que todo mundo que quer perder peso precisa passar a consumir:

1. Morango

O morango é uma fruta deliciosa e, supreendentemente, pouquíssimo calórica, apresentando apenas 30 calorias a cada 100 g da fruta.

Além disso, nas mesmas 100 g, há duas gramas de fibras. Ou seja, o alimento natural é capaz de auxiliar o sistema intestinal, melhorando o bolo fecal.

E não para por aí, a fruta ainda é rica em compostos bioativos, devido a sua elevada quantidade de vitamina C, folato e compostos fenólicos, que proporcionam efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios.

O morango também controla os índices de açúcares no sangue e aumenta a sensação de saciedade.

2. Maçã

Esta outra fruta também possui baixíssimas calorias e uma infinidade de benefícios para a saúde, como um forte atuante antioxidante, graças às catequinas e ácido clorogênico.

O alimento possui fibras como a quercetina, que ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue, a melhorar a digestão e a diminuir os níveis de colesterol e triglicerídeos.

Além disso, o consumo regular de maçã é capaz de diminuir o risco da pessoa ter doenças cardíacas, câncer e asma.

3. Limão

Em 100 g de limão, é possível encontrar apenas 14 calorias – conhecidas como calorias negativas. A fruta também é altamente diurética, amenizando a retenção de líquidos.

O produto natural e extremamente acessível é um forte antioxidante, que age eliminando as toxinas do organismo. Com isso, é capaz de deixar a pele bastante viçosa. O limão também ajuda a reduzir o colesterol e o açúcar no sangue.

4. Mamão

Já o mamão, em 100 g possui 55 calorias, e é bastante conhecido por melhorar o sistema intestinal. De fato, a fruta é riquíssima em fibras, capaz de amenizar a retenção de bolo fecal no organismo.

E mais, o mamão é rico em vitamina C e água. Logo, é responsável por ajudar a diminuir de retenção de líquidos, aliviando a sensação de barriga inchada.

5. Melão

Uma das frutas mais diuréticas, assim como o limão, e menos calórica é o melão. Esse produtinho natural é uma excelente opção doce para quem busca emagrecer.

Além de eliminar os líquidos, o melão é fonte de potássio, fibras e antioxidantes como a vitamina C, betacarotenos e licopeno.

6. Tomate

Apesar de quase ninguém se lembrar que o tomate é uma fruta, esse alimento é essencial nas dietas de quem busca emagrecer com saúde.

Em 100 g, é possível encontrar apenas 15 calorias e 1,2 g de fibras. Ou seja, é uma escolha nada pesada, capaz de oferecer a sensação de saciedade e evitar que haja aquela fome ‘chata’ em excesso.

O tomate ainda é rico em vitamina C, A e K, potássio e licopeno, um potente antioxidante. É diurético, anti-inflamatório e, graças a fonte de fibras, reduz o peso corporal.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

